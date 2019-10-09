





Как организовать вывоз мусора в Москве?

Вам нужно вывезти мусор, Вы находитесь в Москве или Московской области? Тогда вы пришли по верному адресу. Мы поможем с выбором мусорного контейнера. Просто расскажите нам о своей проблеме или предоставьте несколько фотографий скопившихся отходов. Мы расчитаем размер бункера для их сбора и утилизации. Работа будет проведена быстро. Позвоните нам в любое удобное время. И мы не подведем!







Несколько слов о нас



Экспресс Вывоз работает для Вас начиная с 2005 года. За прошедший период мы успели сменить вектор и из маленькой фирмы превратились в крупную компанию с приличным спектром разных услуг. Не меняется только наш подход к работе. Мы не обманываем клиентов и не даем им напрасных обещаний. Принятые обязательства стараемся исполнять точно в срок и строго в оговоренном объеме. Даже если возник форс-мажор, то всегда стараемся предупредить заранее, провести изменения в графике.



На рынке достаточно компаний, которые реализуют похожие услуги. Но нам вы можете доверять без опасений. Почему? Мы гарантируем высокое качество наших работ и не преследуем сиюминутную выгоду. Нам важен комфорт наших клиентов и их удовлетворенность от взаимодействия с нами. Ваше доверие - лучшая оценка нашей деятельности.







Наши преимущества:

Как мы работаем?

Мы принимаем заявки с 9.00 до 21.00. Контейнеры устанавливаем круглосуточно. У нас нет выходных, праздников или поводов отказаться от работы. Звоните и заказывайте услуги сейчас. Мы удивим вас своей оперативностью и ответственностью.



Экспресс Вывоз доставит контейнер требуемого объема заранее. На протяжении первых 3 дней аренда бункера будет для вас совершенно бесплатной. Отличный повод для экономии бюджета. Но и это не все. Такой подход позволит исключить простой спецтехники при погрузке и снизит оплату услуг наших работников. Двойная выгода, которой вы точно останетесь довольны.



Мы действуем слаженно и быстро. Скорость выполнения заявки зависит от разных факторов. Все свои усилия мы направляем на быстрое решение любой поставленной задачи. Именно за это нас и ценят клиенты. Обращайтесь за помощью и вы. Своим визитом к нам вы останетесь удовлетворены.







Заказать контейнер 8 м3 20 м3 или 27 м3 для любого мусора:

Экспресс Вывоз - порядочны во всем!

Мы не просто занимаемся вывозом мусора. Мы отправляем его на вторичную переработку. Забота о природе и окружающем пространстве является приоритетным направлением. И мы неукоснительно придерживаемся выбранной политики.



Налажены тесные взаимоотношения с организациями и субподрядчиками, которые занимаются приемом отходов 1 – 4 категории опасности и проводят их утилизацию. Компания выдает всю необходимую отчетность: БСО, счета-фактуры, талоны и закрывающие документы, так как условия предоставления наших услуг совершенно прозрачны!



Мы не нарушаем нормы текущего законодательства и тщательно следим за честным выполнением своих обязательств. Малейший обман для нас неприемлем. Наш оператор ответит на возникшие вопросы, подберет контейнер, причем проверить правильность его действий вы можете сами. Поможет Вам наш онлайн-калькулятор на вывоз мусора, который позволит совершить расчет за несколько кликов.







Рассчитать стоимость вывоза мусора Что вывозим? Тип мусора ТБО Строительный мусор КГМ Грунт Снег Спил деревьев Скол бетонный Рубероид Объём контейнера Тип контейнера 8 м3 20 м3 27 м3 Кол-во контейнеров: Выберите район Адрес вызова Северо-Восточный АО Северный АО Северо-Западный АО Восточный АО Московская область Для фирм и физ.лиц Способы оплаты Наличные Без НДС С НДС ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ руб. Введите имя Введите телефон 0 Заполните поля калькулятора чтобы получить полную стоимость заказа!

Выгодное сотрудничество без лишних трат

Проводим вывоз мусора разово или осуществляем постоянное обслуживание. Вы сами выбираете ту форму взаимодействия, которая более всего Вас устроит. У нас гибкие цены, а оплата возможна наличными, по безналичному перечислению с НДС и без. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально. Во внимание принимаются сразу несколько факторов. Но при любом раскладе обращение к нам будет совершенно без лишних трат для вашего бюджета.



Но и это не все. Действует активная система скидок. При заказе более 10 контейнеров за месяц общая стоимость снижается на 10 %. Предусмотрена полная или частичная предоплата. А при наличном расчете мы не возьмем с Вас денег заранее. Вы платите за бункер, после его подачи. Все для вас и вашей благосклонности!





Правила загрузки – о чем нужно помнить

Вопрос вместительности предоставляемых мусорных контейнеров волнует наших клиентов. Ведь никто не хочет заказывать их с избытком и тратить лишние суммы не обоснованно. И такой подход понятен. Ведь перерасход бюджета может быть существенным, а при подобном раскладе полноценная уборка мусора с территории может остановиться едва только начавшись.



Стоит также помнить и об ответственности, которая наступает за нарушение правил перевозки мусорных отходов. Перегруз спецтехники может способствовать наложению весьма существенного штрафа. Причем виновником признается лицо, которое производило погрузку.



Но с нами вы можете позабыть об этих проблемах. Мы готовы провести ручную или механизированную погрузку мусора (в зависимости от ситуации и условий на объекте). Вся ответственность при этом ложится только на нас. Вы можете загрузить отходы сами. Предварительная консультация с нашими менеджерами позволит исключить даже наименьшие риски.







Дополнительные услуги:

Приём отходов от 3 000 за 8 м3 Демонтаж стен от 200 за м2 Аренда манипулятора от 12 500 смена Ручная погрузка от 3 000 за 8 м3 Аренда самосвала от 500 за м3 Механическая погрузка от 9 000 смена

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